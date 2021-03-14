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Глава Национального офиса статистики Великобритании Ян Даймонд заявил, что осенью наверняка будут новые волны заражения коронавирусом.

Об этом сообщает The Telegraph.

«Мы должны признать, что вирус никуда не исчезнет. Не сомневаюсь, что осенью будет новая волна заражений», — сказал Даймонд.

По его словам, вакцинация не избавит сразу и навсегда от циркуляции вируса, а ситуация будет складываться везде по-разному, исходя из того, у скольких людей будут антитела к вирусу.

Всего с начала пандемии в Великобритании коронавирусом заразились более 4 миллионов человек, более 120 тысяч умерли.

Напомним, Италия прогнозирует улучшения ситуации с COVID в конце весны.
ForUm

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