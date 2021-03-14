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Италия наблюдает постоянный рост уровня заболеваемости COVID-19, но национальная кампания по вакцинации и более жесткие карантинные ограничения должны привести к улучшению ситуации в конце весны.

Такое мнение в интервью газете "La Repubblica" выразил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, передает Reuters.

«Применения более суровых мер и постепенный рост количества привитых людей заставляет нас думать, что уже во второй половине весны ситуация с количеством (заражений) будет улучшаться», - заявил министр.

При этом он добавил, что ближайшие недели «будут совсем не легкими».

Сперанца заявил, что вакцины в Италии и Европе были "эффективными и безопасными". По его словам, Италия ожидает поставок 52 миллионов доз во втором квартале года, и кампания по вакцинации будет ускорена, даже в случае дальнейших задержек с поставками.

В настоящее время 6,6 миллиона итальянцев получили по крайней мере одну дозу вакцины, из них чуть менее 2 миллионов получили необходимые 2 дозы, свидетельствуют данные министерства охраны здоровья.
ForUm

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