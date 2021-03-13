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За сутки 12 марта 2021 года в Украине еще 9 304 человека привито против COVID-19. С начала кампании вакцинирован 47 541 человек, из них получили 1 дозу - 47 541 человек.

Об этом сообщается в Telegram-канале проекта "Коронавирус инфо".

По данным проекта, за сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в Киевской области (690 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4 654 прививки), наименьшее - в Черниговской области (756 прививок).

Как ранее сообщал ForUm, 23 февраля в Украину прибыл грузовой самолет с вакциной Oxford/AstraZeneca (CoviShield). В этот же день эту вакцину зарегистрировали в Украине.

Первая официальная вакцинация состоялась в Черкассах 24 февраля.
ForUm

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