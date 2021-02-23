Президент Владимир Зеленский предлагал экс-лидеру одесского «Правого сектора» Сергею Стерненко должность в одном из правоохранительных органов. Об этом заявил адвокат Стерненко Маси Найем, передает «Украинская правда».

«Юлия Мендель (заявила – Ред.): «Зеленский не вмешивается в следствие и не предлагал Стерненко должностей». Это неправда. Я лично был на встрече, на которой Президент предлагал ему должность. Со мной также было по меньшей мере десять человек», –отметил он.

Найем уточнил, что «предлагали должность в одном из правоохранительных органов».

Он также добавил, что встреча эта была в июне 2019 года и на ней присутствовал в то время руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Маси Найем – адвокат Стерненко в деле о подозрении в умышленном убийстве при нападении на него 2 года назад в Одессе.

В то же время другой источник сообщил УП, что речь идет о должности в одесском управлении СБУ.

Как сообщал ForUm, 23 февраля Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества

Стерненко после заслушивания обвинительного приговора заявил, что президент Зеленский ранее предлагал ему занять государственную должность.

В свою очередь пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский не вмешивается в расследование и рассмотрение уголовного дела против Стерненко и не предлагал ему никаких должностей.