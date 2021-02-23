также в разделеОбщество
Ляшко: Всю вакцину от COVID-19 не будут использоваться сразу 5
В Украине потеплеет до +15С 9
В Минздраве рассказали, сколько будет действовать иммунитет после COVID-вакцинации 11
С 26 февраля на Прикарпатье вводят красный уровень эпидопасности 10
У «Белой книги» украинской разведки, которая разозлила Кремль, появился русский перевод 17
Минздрав обновил зоны карантина 23
В Кривом Роге полицейского задержали на взятке 12
Аваков просит НБУ выпустить монету с изображением Василия Слипака 12
В Украине зарегистрировали COVID-вакцину Pfizer 18
Александр Вилкул не покупал «Днепромлын» 15
Минздрав: Вакцинация от COVID-19 стартует 24 февраля 17
Группа налоговиков вывела из госбюджета более 3 млн налогов 14
Кабмин перенес начало дополнительных выплат пенсионерам 56
На здании Харьковского горсовета установят мемориальную доску Кернесу 18
Активиста «крымской весны» задержали при въезде в Украину 18
Бывшего топ-менеджера Укрзализныци разоблачили на хищении миллионов 28
В Украину прибыл самолет с вакциной 42
Суд приговорил Стерненко к 7 годам тюрьмы за похищение человека 334

Президент Владимир Зеленский предлагал экс-лидеру одесского «Правого сектора» Сергею Стерненко должность в одном из правоохранительных органов. Об этом заявил адвокат Стерненко Маси Найем, передает «Украинская правда».

«Юлия Мендель (заявила – Ред.): «Зеленский не вмешивается в следствие и не предлагал Стерненко должностей». Это неправда. Я лично был на встрече, на которой Президент предлагал ему должность. Со мной также было по меньшей мере десять человек», –отметил он.

Найем уточнил, что «предлагали должность в одном из правоохранительных органов».

Он также добавил, что встреча эта была в июне 2019 года и на ней присутствовал в то время руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Маси Найем – адвокат Стерненко в деле о подозрении в умышленном убийстве при нападении на него 2 года назад в Одессе.

В то же время другой источник сообщил УП, что речь идет о должности в одесском управлении СБУ.

Как сообщал ForUm, 23 февраля Приморский суд Одессы признал общественного активиста Сергея Стерненко виновным по делу о похищении. Его приговорили к семи годам тюрьмы и конфискации половины имеющегося имущества

Стерненко после заслушивания обвинительного приговора заявил, что президент Зеленский ранее предлагал ему занять государственную должность.

В свою очередь пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский не вмешивается в расследование и рассмотрение уголовного дела против Стерненко и не предлагал ему никаких должностей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
4096 грн.
11
Теги