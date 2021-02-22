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Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров заявляет, что ранее не знал вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, из-за совместной фотографии с которым разгорелся скандал. 

«До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы – не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, причастные к многочисленным бедам и страданиям своего народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны!» - написал он в Telegram.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль потребовал объяснений от Уруского в связи с его фото рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. При этом он приложил фотографию, на которой видно, что Уруский идет рядом с Кадыровым. Снимок сделан на полях крупнейшей на Ближнем Востоке выставки вооружений и военной техники IDEX 2021, которая проходит в Абу-Даби.

Позже на своей странице в Facebook Уруский пояснил этот снимок. «На фото, размещенном на странице в Facebook премьер-министра Украины Дениса Шмигаля, - официальная церемония открытия международного военно-технического выставки IDEX 2021, на которой я участвую как глава украинской правительственной делегации. Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке», – написал он.
ForUm

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