Мосгорсуд признал замену оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный. Оппозиционера ожидает еще одно заседание.

Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание проходило в Бабушкинском суде. Также в этот же день пройдет слушание по делу «о клевете на ветерана». Судья сказала, что Навальному и его адвокатам «пошли навстречу», решив провести оба заседания в одном месте.

При этом суд учел нахождение Навального под домашним арестом в течение полутора месяцев — с 30 декабря 2014 года по 17 февраля 2015 года. С учетом этого времени, а также месяца, который он пробыл в Матросской тишине, ему предстоит провести в колонии около двух лет и пяти месяцев.

В ближайшее время осужденного могут этапировать в колонию. Защитники заявили, что намерены подать кассационную жалобу на решение о замене наказания.

Напомним, 17 января Навального задержали по прилету в Россию.

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.

18 января в подмосковных Химках суд арестовал Навального на 30 суток.

21 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой призвал к усилению санкций и других ограничительных мер в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального.

2 февраля суд в Москве заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом одного года, который Навальный уже провел под домашним арестом, теперь он должен отсидеть в тюрьме 2,5 года.