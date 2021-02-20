Мосгорсуд признал замену оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный. Оппозиционера ожидает еще одно заседание.
Об этом сообщает РИА Новости.
Заседание проходило в Бабушкинском суде. Также в этот же день пройдет слушание по делу «о клевете на ветерана». Судья сказала, что Навальному и его адвокатам «пошли навстречу», решив провести оба заседания в одном месте.
В ближайшее время осужденного могут этапировать в колонию. Защитники заявили, что намерены подать кассационную жалобу на решение о замене наказания.
Напомним, 17 января Навального задержали по прилету в Россию.
В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию в качестве условно осужденного за преступление.
18 января в подмосковных Химках суд арестовал Навального на 30 суток.
21 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой призвал к усилению санкций и других ограничительных мер в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального.
2 февраля суд в Москве заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом одного года, который Навальный уже провел под домашним арестом, теперь он должен отсидеть в тюрьме 2,5 года.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время