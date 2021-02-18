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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил о передаче всех документов в Национальное антикоррупционное бюро о закупках вакцин от коронавируса. Об этом Степанов сказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы - за любые расследования. Пожалуйста, вы хотите проверять, есть люди, которые занимаются только тем, что проверяют. Только вчера мы получили соответствующий запрос от НАБУ, сегодня уже передали все документы - пожалуйста, расследуйте. Дело завершится тем, что будет закрыто, это уже понятно. Но просто сам такой элемент того, что кто-то пытается сделать из этого очередной хайп. Есть заявитель, он пишет заявление, НАБУ обязано по закону открыть дело. Простите, у нас идиотов в стране, которые пишут заявления, открывают дела, великое множество. Об этих делах даже никто не знает. Но они их открыли, расследовали, потому что не могут не открыть», - заявил Степанов.

По словам министра, ситуация с открытием производства о злоупотреблениях при закупке вакцин имеет политический подтекст.

«Теперь поставьте себя на место производителей вакцин. Они все с репутацией, у них нет сейчас никаких проблем с реализацией вакцин. Руководители компаний общаются исключительно с президентами стран, премьер-министрами, в крайнем случае с министрами здравоохранения. Я для того, чтобы общаться с американскими производителями вакцин, сначала попросил своего коллегу из США, что нам очень нужно, потому что они нам не отвечали на обращения. И они сейчас смотрят: есть Украина со своим объемом вакцины, в Украине всегда что-то происходит со скандалами, никто не хочет влезать в скандал», - сказал Степанов.

Напомним, 10 февраля стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины от COVID-19 производства компании Sinovac Biotech.

Следствие заинтересовала закупка китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $ 17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает открытое производство «игрой против Украины» и предостерег от появления на рынке российской вакцины «Спутник-V».
ForUm

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