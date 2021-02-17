Кабинет Министров установил предельную цену на газ для религиозных организаций на период с 1 февраля по 31 марта на уровне 6,99 грн за куб. м.

Соответствующее постановление, которым вносятся изменения в дополнение к «карантинному» постановлению №1236, принято на заседании правительства сегодня, передает УНИАН.

«Что касается цены на природный газ для религиозных организаций в размере 6,99 грн за куб. м, прошу установить с 1 февраля по 31 марта», – сказал в ходе заседания правительства министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Как ранее сообщал ForUm, 18 января Кабинет Министров утвердил решение, согласно которому устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

19 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о снижении тарифов на распределение газа для 14 операторов газораспределительных сетей.