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Сотрудники Территориального управления ГБР Хмельницкого провели ряд обысков на месторождении песка вблизи Хмельницкой АЭС. Незаконное использование недрами государственного значения могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций радиоактивного характера, сообщила пресс-служба бюро.

ГБР изучает причастность к незаконной добыче песка чиновников двух частных компаний, занимающихся строительством Хмельницкой АЭС, а также правоохранителей Хмельницкой области, которые могли прикрывать преступление. По предварительной информации, незаконная добыча осуществлялась в течение 2018-2021 годов в санитарно-защитной и охранных зонах водоема-охладителя Хмельницкой атомной электростанции.

По предварительной оценке, незаконная добыча песка нанесла государству ущерб на сумму 78 млн гривен. Кроме того, противоправная деятельность создавала предпосылки для возникновения чрезвычайных ситуаций радиоактивного характера.

Во время санкционированных обысков сотрудники ГБР изъяли:

  • бухгалтерские, налоговые и другие денежные документы;
  • проектную документацию по разработке и добыче полезных ископаемых;
  • записи с данными «черной бухгалтерии».

Предварительная квалификация правонарушения: злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия, злоупотребление полномочиями, предоставление неправомерной выгоды, незаконную добычу полезных ископаемых (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 3 ст. 369, ст.240 УК Украины).
ForUm

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