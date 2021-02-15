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Компенсацию за электроотопление получат 571,6 тыс. потребителей, а средний размер компенсации составит 564 грн.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная на брифинге в рамках всеукраинского форума «Украина 30. Платежка», сообщает Укринформ.

«Постановление уже принято ... Мы уже его даже и реализовали, потому что мы провели работу с Минэнерго, с поставщиками универсальных услуг. Мы приняли заявку на тех всех людей, кому мы компенсируем этот льготный тариф, собственно, ту дельту, ту разницу, и мы уже даже перечислили им средства на поставщиков универсальных услуг, которые будут зачислены на личные счета потребителей. И таким образом... компенсацию получат 571,6 тыс. потребителей и средний размер компенсации 564 грн. То есть ежемесячно до 15 числа три месяца подряд мы будем возмещать такую ​​компенсацию для людей», - подчеркнула Лазебная.

По ее словам, поскольку было важно поддержать людей и сделать это быстро, «мы пока сняли эти деньги по программе субсидий, у нас было 36,6 млрд, сейчас мы 1,4 млрд отдали на эту программу, но программа субсидий тоже пока обеспечена».

«Поэтому главное для нас пройти отопительный сезон, а потом дальше будем видеть и корректировать», - заметила министр.

Она напомнила, что в связи с отменой льготного тарифа на электроэнергию было введено правительственное решение о компенсации категориям потребителей, на которых оно повлияло.

«Это тем, у кого жилые помещения были оборудованы электроотопительными установками, у которых отключено централизованное отопление и дома которых негазифицированы, и это детские дома семейного типа, многодетные и приемные семьи. Этим трем категориям - сейчас новая программа, компенсаторные механизмы для покрытия разницы, связанной с отменой льготного тарифа на электроэнергию», - пояснила Лазебная.

Напомним, 29 января Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в приложение №3 к закону Украины «О государственном бюджете Украины на 2021» относительно компенсации в связи с повышением тарифов на электрическую энергию».

1 февраля Кабинет Министров утвердил порядок компенсации для людей, которые используют электроотопление.
ForUm

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