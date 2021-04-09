Закон о выплате 8 тысяч гривен гражданам и бизнесу, пострадавшим от усиленного карантина в красных зонах вступил в силу.

Так, закон «О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» 8 апреля был опубликован в газете «Голос Украины» и вступил в силу на следующий день.

Согласно закону, физические лица - предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в красных зонах, получат из государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8000 гривен.

Кроме гарантированной государством помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг «Дия».

Напомним, 30 марта ВР приняла закон о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (№5300).

6 апреля документ подписал президент.