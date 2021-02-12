В Крыму пересохла река Сарысу, протекавшая через город Белогорск, сообщает Крым.Реалии.

По его информации, русло реки полностью высохло, в нем не осталось даже остаточной воды.

«Хорошо знаю эту речку. В 1990 году именно у этой реки рядом с Белогорском крымские татары разбили свои палатки и начали строить один из самых крупных массивов компактного проживания крымских татар, который и получил название созвучное названию реки – Сары-Су, что переводится, как «желтая вода». Всякой видел эту речку – и полноводной, и маловодной, но не припомню, чтобы она высыхала, что называется наглухо. Это еще одно свидетельство усугубляющейся проблемы вододефицита в Крыму. Надежды на зимние осадки не оправдались», – сказал активист общественного движения «Свободный Крым» из Белогорского района Решад Меметов.

Протяженность реки Сарысу – 28 км. Недалеко от точки устья, вблизи села Яблочное (Белогорский район) проходит трасса «Таврида», при строительстве которой пришлось изменить русло этой реки. Ради безопасности трассы строители изменили участок слияния двух рек. Для Сарысу соорудили искусственное бетонное направление протяженностью немногим менее километра. Работы проведены летом 2018 года.

Как сообщал ForUm, жесткие графики подачи воды по часам ввели в августе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости. Воду в сентябре начали отключать по ночам в Алуште, в октябре снизили давление в Белогорске. Севастополь ввел режим повышенной готовности.

С 26 ноября до конца года прекращена подача горячей воды в Евпатории.

До оккупации Крыма Россией около 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, который Украина перекрыла.