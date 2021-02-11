также в разделеОбщество
ЦПК узнал, как Козак покупал ZiK, «112 Украина» и NewsOne 3
Британские правозащитники осудили закрытие в Украине оппозиционных телеканалов 10
СБУ разоблачила на Киевщине ячейку «ИГИЛ» 13
Краснокнижных журавлей в Аскании Новой отравили 17
В Украине сегодня – сложные погодные условия 36
Экс-ректор организовал схему прохождения экзамена студентами-медиками 15
Сотня украинцев и молдаван пробивались в Польшу с поддельными документами 18
Верховный суд отклонил иск о санкциях против телеканалов Медведчука 67
Минздрав выбрал компанию, которая будет развозить вакцину Pfizer по Украине 65
Кабмин запретил российскую вакцину от коронавируса 57
10 февраля. Картина дня 17
ООН: За год можно вакцинировать половину населения Украины 35
Степанов готов предоставлять правоохранителям любые материалы по закупкам вакцин 10
Sinovac подала документы на регистрацию COVID-вакцины в Украине 19
В Харькове членов «Комитета защиты прав человека» разоблачили в сутенерстве 16
Дети переселенцев получили право на первоочередное зачисление в детсады 10
СБУ обнаружила на Луганщине схрон боевиков 18
МИД прокомментировал аудиозапись о вероятном умышленном сбивании самолета МАУ 26

Twitter предоставил официальный статус аккаунтам так называемого управления МВД РФ в оккупированном Крыму.

Так, на аккаунтах МВД Крым (@MVD_Crimea) и Управления МВД России по г. Севастополь (@92mvd) появились отметки, указывающие, что профиль является верифицированным и официальным.

Ранее соцсеть верифицировала аккаунт так называемого диппредставительства министерства иностранных дел РФ в оккупированном Симферополе.

В МИД Украины призвали администрацию соцсети заблокировать аккаунт.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
10
Теги