Twitter предоставил официальный статус аккаунтам так называемого управления МВД РФ в оккупированном Крыму.

Так, на аккаунтах МВД Крым (@MVD_Crimea) и Управления МВД России по г. Севастополь (@92mvd) появились отметки, указывающие, что профиль является верифицированным и официальным.

Ранее соцсеть верифицировала аккаунт так называемого диппредставительства министерства иностранных дел РФ в оккупированном Симферополе.

В МИД Украины призвали администрацию соцсети заблокировать аккаунт.