Нардепы от партии «Слуга народа» зарегистрировали два законопроекта, предлагающие отменить штрафы за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Об этом сообщает объединение «Мова об’єднує».

«Президентская партия начала беспрецедентную атаку на закон о языке. После провала попыток законсервировать русский язык в образовании, «слуги народа» решили разрушить механизм защиты права на получение услуг на государственном языке», - заявили в организации.

«25 января группа украинофобов из фракции «Слуга народа» (Бужанский, Дубинский, Шевченко, Брагарь, Качура, Гетманцев и др.) зарегистрировала законопроект №4638, предусматривающий отмену штрафов за нарушение права на услуги на украинском языке. 9 февраля другая группа «слуг народа» (в т.ч. председатель партии Корниенко, заместитель председателя фракции Кравчук и председатель гуманитарного комитета Потураев) зарегистрировала проект №4638-2, отличие которого в том, что механизм защиты языка не отменяется совсем, но откладывается на полтора года», - отметили активисты.

Свое решение парламентарии объясняют стремлением облегчить условия ведения хозяйственной деятельности во время пандемии коронавируса.

Общественное объединение призвало президента Владимира Зеленского и партию «Слуга народа» отозвать и снять с повестки дня «провокационные законопроекты» и оставить закон о языке в покое.

Как сообщал ForUm, 16 января 2021 года вступили в силу нормы статьи 30 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», которые регулируют использование государственного языка в сфере обслуживания потребителей. Согласно этой статье, на государственном должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. Такое требование касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах (в том числе кружки и секции), медицинском обслуживании, предоставлении социальных, юридических, транспортных и других услуг.

На украинском языке должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.д.

По данным опроса КМИС, 61,7% украинцев поддерживают действующую норму об обслуживании на украинском языке.