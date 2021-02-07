Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что восстановление подачи днепровской воды во временно оккупированный РФ Крым возможно только после его деоккупации.
Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.
«Абсолютно! Абсолютно жесткие [позиции Украины]. Будет деоккупация — будет вода», — сказал Кулеба.
Ранее министр иностранных дел Украины назвал бесперспективными попытки России, в частности депутата Госдумы, бывшего прокурора оккупированного Крыма Натальи Поклонской, обращаться в ООН из-за прекращения подачи днепровской воды в Крым.
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