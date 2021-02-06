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В Финляндии планируют ввести «паспорт вакцинации», который свидетельствует о получении прививки от коронавируса. Сейчас занимаются его разработкой.

Об этом сообщает Yle.

На портале Omakanta, куда заносятся все медицинские данные пользователей, будет создана техническая возможность получить выписку о прохождении вакцинации.

Представлять можно будет как непосредственно распечатку сертификата, так и штрих-код или куар-код, который можно будет при необходимости продемонстрировать на смартфоне.

Для введения «паспорта вакцинации» необходим специальный указ Госсовета. В настоящее время министерство социального обеспечения и здравоохранения занимается его подготовкой.

Напомним, в Украине изучают возможность введения COVID-паспортов.
ForUm

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