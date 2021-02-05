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Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме», сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента.

Законом вводится учет трудовой деятельности работника в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Также урегулирован механизм накопления, обработки и использования этой информации, в частности, для подтверждения имеющегося стажа работы и назначения пенсий. Соответствующие изменения внесены в Кодекс законов о труде Украины, Основ законодательства Украины об общеобязательном государственном социальном страховании, законов Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О службе в органах местного самоуправления», «О государственной службе» и некоторые другие законодательные акты.

Напомним, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий переход на электронный вариант трудовой книжки в сентябре 2020.
ForUm

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