Из-за аварии на подстанции и остановки Запорожской ТЭС в объединенной энергосистеме Украины появился дефицит мощности 750 МВт, сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Отметается, что вечером 3 февраля, в 19:26 действием защит одновременно была отключена группа силовых трансформаторов (АТ-1 и АТ-2) на Запорожской ТЭС «ДТЭК Днепроэнерго» и воздушная линия (ВЛ) 150 кВ Луч - Большая Белозерка в сети оператора системы распределения ПАО «Запорожьеоблэнерго».

При этом на Запорожской ТЭС аварийно отключились от сети энергоблок №2 с нагрузкой 255 МВт и блок №3 с нагрузкой 204 МВт. После этого, в 19:27, аварийно отключился блок №4 с нагрузкой 273 МВт. В итоге Запорожская ТЭС разгрузилась полностью - до 0 МВт с потерей питания собственных нужд.

В результате временно были обесточены потребителей городов Энергодар и Днепрорудное суммарной нагрузкой 24 МВт (по оперативным данным), что запитаны от сетей «Запорожьеоблэнерго». При этом все линии магистральной сети и подстанции НЭК «Укрэнерго» в Запорожском энергоузле оставались в работе без каких-либо отключений.

Вследствие полной разгрузки Запорожской ТЭС в ОЭС Украины появился дефицит мощности 750 МВт, который диспетчеры «Укрэнерго» компенсировали за счет увеличения производства электроэнергии на гидроэлектростанциях (ГЭС и ГАЭС), которые 3 февраля выработали 26,8 млн кВт · ч, что на 8 млн кВт · ч больше объемов торговых графиков. Аварийная помощь из смежных энергосистем 3 февраля не активировалась.

На Запорожской ТЭС 3 февраля в 21:22 было восстановлено энергоснабжение для собственных нужд, а в 3:47 4 февраля - запущен в работу энергоблок №4, который сейчас работает с нагрузкой более 200 МВт. Энергоблок №1 включен в работу 4 февраля в 09:55. Включение в работу энергоблока №3, по информации Запорожской ТЭС, ожидается в течение дня 4 февраля.

Для выяснения обстоятельств инцидента на Запорожской ТЭС будет создана комиссия с участием представителей всех необходимых инстанций, в том числе и НЭК «Укрэнерго».

Напомним, 3 февраля в Энергодаре Запорожской области на Запорожской тепловой электростанции произошла авария, в результате которой город, а также соседние населенные пункты, остались без света. ТЭС отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции «Луч».