В Энергодаре Запорожской области на Запорожской тепловой электростанции произошла авария, в результате которой город, а также соседние населенные пункты, остались без света. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

«Сегодня, около 19:27 весь Энергодар, а также соседние населенные пункты, в том числе и город Днепрорудный остались без электроснабжения. По предварительной информации, к этому привела авария на ЗаТЭС ДТЭК. Все блоки тепловой станции внезапно сели на «ноль», – написал он.

По словам городского головы, что именно стало причиной аварии, в настоящее время ЗаТЭС официальной информации все еще не предоставила. «Но через полчаса электроснабжения в городе начало частично восстанавливаться. Медико-санитарная часть работает в штатном режиме, пациенты обеспечены всем необходимым. В штатном режиме работает и Запорожская АЭС - об этом сообщил начальник смены АЭС.

Как только получу полную информацию о причинах аварии на тепловой состоянии и, сразу же сообщу», – подчеркнул он.