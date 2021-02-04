Запорожская ТЭС отключилась от энергосистемы из-за замыкания на подстанции «Луч» Запорожьеоблэнерго, сообщает пресс-служба ДТЭК.

«Из-за замыкания на подстанции сработали защиты на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить большей аварии. На момент происшествия в работе было задействовано 3 энергоблока суммарной мощностью 750 МВт. Энергетики планируют начать пусковые операции на блоках ТЭС в течение нескольких часов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что остановка станции привела к кратковременному отключению света в Энергодаре, но энергоснабжение города восстановлено.

Напомним, 3 февраля в Энергодаре Запорожской области на Запорожской тепловой электростанции произошла авария, в результате которой город, а также соседние населенные пункты, остались без света.