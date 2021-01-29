Поставщики газа, которые по решению Кабинета Министров в феврале-марте 2021 года будут реализовывать газ для бытовых по цене не выше 6,99 грн, могут получить компенсацию за счет средств всех налогоплательщиков.

Об этом говорится в заключении Министерства финансов по правительственному решению, передает «Экономическая правда».

«Реализация проекта может привести к обращениям НАК «Нафтогаз Украины» и ее предприятий, а также газсбытов за возмещением расходов за счет государственного бюджета в соответствии со статьей 11 закона «О рынке природного газа», которой установлено, что субъект рынка природного газа, на которого возлагаются специальные обязанности, имеет право на получение компенсации экономически обоснованных затрат, осуществленных таким субъектом, уменьшенных на доходы, полученные в процессе выполнения возложенных на него специальных обязанностей, и с учетом допустимого уровня прибыли в соответствии с порядком, утвержденным правительством», - сообщается в документе за подписью Сергея Марченко.

Кроме того, согласно статье 15 закона «О ценах и ценообразовании», правительство, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, которые установили государственные регулируемые цены на товары в размере ниже экономически обоснованного размера, обязаны возместить субъектам хозяйствования разницу между такими размерами за счет средств соответствующих бюджетов, поэтому соответствующие субъекты рынка природного газа могут обратиться за компенсацией из бюджета экономически обоснованных затрат.

Как ранее сообщал ForUm, 18 января Кабинет Министров утвердил решение, согласно которому устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

19 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о снижении тарифов на распределение газа для 14 операторов газораспределительных сетей.