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В Окружном административном суде Киева заявили, что при введении нового правописания Кабинет министров действовал вне своей компетенции и с нарушением законодательства, сообщает пресс-служба суда.

«В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что Кабинет министров Украины при принятии указанного постановления действовал за пределами своей компетенции и с нарушением законодательства, регулирующего порядок принятия нормативно-правовых актов. Учитывая это, суд признал противоправным и недействительным постановление Кабмина №437 от 22 мая 2019 года «Вопросы украинского правописания», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, херсонский адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что Окружной административный суд Киева удовлетворил иск и отменил постановление № 437 «Вопросы украинского правописания», которым была одобрена новая редакция «Украинского правописания».

Кабинет Министров обжалует решение ОАСК.

Финальный текст новой редакции «Украинского правописания» был опубликован на официальных сайтах Министерства образования и науки и Национальной академии наук 3 июня 2019 года и с этого момента рекомендовано применять нормы и правила новой редакции.

 
ForUm

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