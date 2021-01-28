Верховная Рада Украины повторно не поддержала назначение и.о. министра энергетики Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики.
За его кандидатуру проголосовали 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
Напомним, 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. За соответствующее решение проголосовали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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