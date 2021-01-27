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Во втором полугодии 2020 года бытовые потребители переплатили региональным газоснабжающим компаниям за газ 8,4 млрд гривен.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту правительственного постановления №1236, передает Укринформ.

«По нашим оценкам, в августе-декабре 2020 года из-за наличия доминирующего положения у региональных газоснабжающих компаний бытовые потребители переплатили 8,4 млрд грн или 670 гривен на каждого абонента», - отмечается в записке, которая готовилась Министерством энергетики.

По данным Минэнерго, в течение указанного периода средняя цена региональных газоснабжающих компаний на 36% превышала цену ГК «Нафтогаз України». При этом, доля этих поставщиков в сегменте продажи газа для нужд бытовых потребителей составляла более 90%.

Как ранее сообщал ForUm, 18 января Кабинет Министров утвердил решение, согласно которому устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

19 января Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о снижении тарифов на распределение газа для 14 операторов газораспределительных сетей.
ForUm

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