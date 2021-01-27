За прошедшие сутки, 26 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, ранен один военный, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку Новоалександровки вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия. Вследствие прицельного обстрела позиций украинских защитников один военнослужащий Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние бойца тяжелое.
Вблизи Новозвановки противник применил в сторону наших позиций автоматический станковый гранатомет.
Неподалеку Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», российско-оккупационные войска вели огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. А в пригороде Марьинки противник применил против наших воинов снайперское оружие.
На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.
С начала текущих суток, 27 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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