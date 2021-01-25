83-летний мужчина, который был прикован к постели, умер в харьковском хосписе больницы №17, куда его перевели после пожара в пансионате «Золотое время», сообщает Суспільне.

Эту информацию подтвердила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам, смерть связана с возрастом человека и общим состоянием, не связанным с пожаром.

«Смерть этого человека никак не связана с пожаром. Это очень пожилой человек, который с сентября месяца лежала в том заведении, потом его перевели к нам», - сказала заместитель мэра.

Информацию о смерти пациента также подтвердил главный врач 17 больницы Дмитрий Черепов.

После пожара в больницы Харькова доставили пятерых пожилых людей из пансионата.

Напомним, днем 21 января на улице Нижняя Гиевская в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар. 15 человек погибли, 9 - госпитализированы.

Заведение для престарелых не имеет разрешительных документов.

В рамках уголовного производства задержаны 4 человека: владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен.