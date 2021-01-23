Арендатора сгоревшего пансионата в Харькове Вячеславу Кравченко избрали меру пресечения. Его взяли под стражу сроком на 60 суток.

Соответствующее решение приняла судья Киевского районного суда Харькова в субботу, 23 января.

Таким образом Кравченко пробудет под стражей до 21 марта включительно. Ходатайство адвокатов о применение к подозреваемому меры пресечения в виде залога отклонили.

«Применить в отношении Кравченко Вячеслава мера пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе сроком на 60 дней до 21 марта 2021 включительно без определения залога», - сообщила судья.

Напомним, днем 21 января на улице Нижняя Гиевская в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар. 15 человек погибли, 9 - госпитализированы.

Заведение для престарелых не имеет разрешительных документов.

В рамках уголовного производства задержаны 4 человека: владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен.