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В Холодногорском районе Харькова, где 21 января во время пожара в частном доме престарелых погибли 15 человек, в ходе проверки обнаружили еще два подобных дома с нарушением норм.

Об этом сообщила журналистам руководитель администрации Холодногорского района Инна Уварова, передает Укринформ.

«Всего на территории района проверили восемь объектов, где массово находятся люди. Пять объектов - еще вечером и ночью, три - сегодня утром. На двух объектах подтверждены нарушения, а именно: превышение норм пребывания людей на конкретной площади. Продолжаются оперативно-следственные действия по установлению законности их пребывания», - отметила Уварова.

Она добавила, что по предварительным данным, нарушения обнаружили именно в пансионатах для пожилых людей: «Информацию о деятельности этих объектов узнали из интернета».

«В нашем районе превалирует частный сектор. Поэтому квартальным комитетам поручено предоставить какую-либо информацию об их деятельности, мы ее проверим», - добавила Уварова.

Напомним, днем 21 января на улице Нижняя Гиевская в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар. 15 человек погибли, 9 - госпитализированы.

Заведение для престарелых не имеет разрешительных документов.

В рамках уголовного производства задержаны 4 человека: владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его жена – директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен.
ForUm

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