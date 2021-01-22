Инактивированная вакцина CoronaVac, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech, во время клинических испытаний продемонстрировала хорошую эффективность.

Об этом заявил председатель правления и главный исполнительный директор Sinovac Biotech Инь Вэйдун, передает Укринформ со ссылкой на Синьхуа.

3-я фаза клинических испытаний вакцины Sinovac проходила в основном в Бразилии, Индонезии и Турции.

«Данные клинических испытаний, полученные в этих трех странах, позволили нам укрепить уверенность в ее безопасности и эффективности», - отметил Инь Вэйдун.

По его словам, результаты клинических испытаний в Турции показали, что эффективность вакцины составляет 91,25%, а в Индонезии - 65,3%. Согласно результатам клинических исследований в Бразилии, вакцина на 100% эффективна против тяжелой формы COVID-19, и на 78% при легких случаях, требующих медицинского лечения. Ее общий показатель эффективности составил 50,38%.

«Разные результаты в разных странах - это абсолютно нормально, ведь клинические испытания зависят от множества факторов», - заявил он, добавив, что все участники клинических испытаний фазы-3 в Бразилии были медицинскими работниками, работающими в условиях высокого риска и подвергающиеся многократным атакам со стороны вируса.

«Ожидается, что простым людям вакцина обеспечит лучшую защиту», - подчеркнул Инь Вэйдун.

Также сообщается, что вакцина может быть эффективной против «британского» штамма.

«В сотрудничестве с соответствующим институтом при Академии медицинских наук Китая мы обнаружили, что сыворотка добровольцев, получивших вакцину Sinovac, может нейтрализовать штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании. Мы также изучаем эффективность защиты, которую обеспечивает вакцина против штамма, выявленного в ЮАР, и своевременно поделимся результатами», - резюмировал Инь Вэйдун.

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Биомедицинский центр Института Бутантан в Сан-Паулу заявил, что двудозовая вакцина Sinovac Biotech показала эффективность 78% в лечении коронавируса.

В то же время новые данные, основанные на результатах клинических испытаний вакцины в Бразилии, показали, что вакцина Sinovac Biotech защищает от коронавируса на 50,4%. Это почти на 30% ниже, чем было объявлено ранее.

«Синовак» (Sinovac Biotech) - крупнейшая китайская компания по производству вакцин, основанная в Пекине в 2001 году, производит от 300 до 500 млн доз вакцин в год. «Синовак» были разработаны и выведены на рынок вакцины против гепатита А, А и В, вирусов гриппа, включая «птичий», паротита.