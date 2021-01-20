также в разделеОбщество
Кабмин хочет, чтобы закупками централизованно занимались «Лекарства Украины» 12
В Одессе неизвестный обстрелял детсад 10
Суд оставил Микитася под арестом 10
Убийце девочки на Одесчине дали 15 лет, он пытался перерезать себе горло 19
Кабмин на 20% повысил зарплаты учителям 89
СБУ задержала военного, торговавшего пластидом 12
Тупицкий написал письмо Венедиктовой на 10 страниц 15
Большинство украинцев не готовы вакцинироваться даже бесплатно 19
Полиция начала штрафовать водителей «евроблях» 26
Суд вынес приговоры участникам беспорядков в Новых Санжарах 16
В Карпатах прогнозируют метели и лавины 11
СМИ: В ОРДО хотят сделать граждан с паспортами Украины вне закона 59
В российской «Лиге смеха» будут участвовать команды из ОРДО, Крыма и материковой Украины 29
«Преступные» ВСУ: Нацсовет проверит телеканал «НАШ» 57
В Украине 4383 новых случая COVID-19, выздоровлений – втрое больше 18
19 января. Картина дня 19
«Квартал 95» прокомментировал продажу франшизы «Лиги смеха» российскому каналу 75
Sinovac назвала условие повышения эффективности своей вакцины 34

Компания «Синовак» настаивала на заключении договора о закупках COVID-вакцины Украиной через компанию «Лекхим», заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«По предложению и настоятельной рекомендации компании «Синовак» к процессу переговоров присоединилась компания, с которой они сотрудничали раньше и сотрудничают сейчас, - компания «Лекхим». После того как стал вопрос по поводу соответствующего заключения договоров, мы еще раз вернулись к нашему желанию заключения соответствующего договора непосредственно с компанией Синовак. Мы получили ответ, что они хотели бы получить этот договор через компанию «Лекхим», которая уже непосредственно будет заниматься поставками этих вакцин», - приводит слова Степанова Укринформ.

По его словам, Минздрав обращался относительно закупки вакцины от коронавирусной инфекции в две китайские компании – «Синовак» и «Синофарм».

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Биомедицинский центр Института Бутантан в Сан-Паулу заявил, что двудозовая вакцина Sinovac Biotech показала эффективность 78% в лечении коронавируса. 

В то же время новые данные, основанные на результатах клинических испытаний вакцины в Бразилии, показали, что вакцина Sinovac Biotech защищает от коронавируса на 50,4%. Это почти на 30% ниже, чем было объявлено ранее.

 «Синовак» (Sinovac Biotech) - крупнейшая китайская компания по производству вакцин, основанная в Пекине в 2001 году, производит от 300 до 500 млн доз вакцин в год. «Синовак» были разработаны и выведены на рынок вакцины против гепатита А, А и В, вирусов гриппа, включая «птичий», паротита.

За время существования компании с 2002 года были проведены свыше 3 миллиардов вакцинирований, 59 миллионов из которых - детям.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
30
Теги