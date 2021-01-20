Компания «Синовак» настаивала на заключении договора о закупках COVID-вакцины Украиной через компанию «Лекхим», заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

«По предложению и настоятельной рекомендации компании «Синовак» к процессу переговоров присоединилась компания, с которой они сотрудничали раньше и сотрудничают сейчас, - компания «Лекхим». После того как стал вопрос по поводу соответствующего заключения договоров, мы еще раз вернулись к нашему желанию заключения соответствующего договора непосредственно с компанией Синовак. Мы получили ответ, что они хотели бы получить этот договор через компанию «Лекхим», которая уже непосредственно будет заниматься поставками этих вакцин», - приводит слова Степанова Укринформ.

По его словам, Минздрав обращался относительно закупки вакцины от коронавирусной инфекции в две китайские компании – «Синовак» и «Синофарм».

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Биомедицинский центр Института Бутантан в Сан-Паулу заявил, что двудозовая вакцина Sinovac Biotech показала эффективность 78% в лечении коронавируса.

В то же время новые данные, основанные на результатах клинических испытаний вакцины в Бразилии, показали, что вакцина Sinovac Biotech защищает от коронавируса на 50,4%. Это почти на 30% ниже, чем было объявлено ранее.

«Синовак» (Sinovac Biotech) - крупнейшая китайская компания по производству вакцин, основанная в Пекине в 2001 году, производит от 300 до 500 млн доз вакцин в год. «Синовак» были разработаны и выведены на рынок вакцины против гепатита А, А и В, вирусов гриппа, включая «птичий», паротита.

За время существования компании с 2002 года были проведены свыше 3 миллиардов вакцинирований, 59 миллионов из которых - детям.