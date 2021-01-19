Вечером 18 января береговая охрана Турции нашла тела еще двух украинцев, пострадавших в результате аварии сухогруза Arvin. Об этом рассказала пресс-секретарь консульства Украины в Турции Анна Шмик, передает hromadske.

По ее словам, опознание тел подтвердило, что погибшие являются гражданами Украины.

«Поисковые работы значительно осложнял сильный снег, поэтому турецкая сторона привлекла дополнительную технику», - говорится в сообщении.

Сейчас спасатели продолжают искать еще трех членов экипажа судна.

Как сообщалось, 17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение и утонул сухогруз Arvin. Сначала отмечалось, что он был российским, позже стало известно, что судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании. Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры.

В больнице находятся 5 украинцев и 1 россиянин, один моряк погиб. Пятерых еще ищут. ВМС Турции направило фрегат для поиска и спасения моряков сухогруза Arvin. Посольство Украины в Турции уточнило имена спасенных членов экипажа: это Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкаты, Виталий Мережко и Виталий Качнур.

По предварительной информации, указанная морская авария произошла из-за плохих погодных условий (сильный шторм).

Ранее были найдены тела трех погибших моряков.