Предельную цену на газ в размере 6,99 грн за куб. м, которую сегодня принял Кабинет Министров, с февраля получат все категории бытовых потребителей, независимо от типа потребления.

Об этом сообщил и.о. министра энергетики Юрий Витренко, отвечая на вопрос, коснется ли установленная предельная цена на газ только население, которое использует газ для отопления, или все категории бытовых потребителей, передает УНИАН.

«Решение будет касаться всех категорий потребителей», - ответил Витренко.

При этом на сайте правительства принятое постановление еще не опубликовано.

Ранее некоторые эксперты отмечали, что постановление правительства об установлении предельной цены на газ коснется только тех граждан, кто использует его для отопления.



Как ранее сообщал ForUm, 18 января Кабинет Министров утвердил решение, согласно которому устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.