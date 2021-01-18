У берегов Турции продолжаются поиски пяти моряков с затонувшего судна «Arvin», сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Поиски пяти моряков с судна «Arvin» продолжаются. К месту операции отбыли вертолеты Береговой охраны и ВМС Турции. Спасенные украинцы чувствуют себя хорошо, сегодня могут быть выписаны из больницы. Посольство Украины в Турции предоставляет содействие для их возвращения в Украину», - написал он в Twitter.

Как сообщалось, 17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение и утонул сухогруз Arvin. Сначала отмечалось, что он был российским, позже стало известно, что судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании. Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры.

В больнице находятся 5 украинцев и 1 россиянин, один моряк погиб. Пятерых еще ищут. ВМС Турции направило фрегат для поиска и спасения моряков сухогруза Arvin.

Посольство Украины в Турции уточнило имена спасенных членов экипажа: это Геннадий Кравченко, Владислав Затерка, Александр Перкаты, Виталий Мережко и Виталий Качнур.