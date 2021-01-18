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Два вертолета задействованы в понедельник, 18 января, в поиске еще пятерых моряков с украинского сухогруза Arvin, затонувшего накануне у берегов турецкой провинции Бартын.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение вице-губернатора провинции Бартын Абдуллы Акдаша во время встречи с послом Украины в Турции Андреем Сибигой, состоявшейся в государственной городской больнице провинции Бартын поздно вечером в воскресенье, 17 января.

«В поисково-спасательной операции, которая будет возобновлена ​​в 8 утра по местному времени (07.00 - по киевскому), будут задействованы два вертолета - один из состава Береговой охраны, один - ВМС Турции», - сказал Акдаш.

В свою очередь Сибига поблагодарил руководство турецкой провинции, спасателей и медиков за предоставление оперативной и профессиональной помощи украинским морякам.

Ситуацию, кроме погодных условий, усложняет еще и то, что в районе, где затонуло судно, нет береговой линии, - есть скалы. 

Спасенных моряков в понедельник опросит прокурор. Турецкие медики отмечают, что состояние здоровья моряков удовлетворительное, их планируют сегодня выписать из больницы. С ними в Бартыне находится консул Украины в Анкаре Андрей Билык. Кроме того, будет проведено опознание тела одного из погибших моряков.

Накануне спасенных посетил в больнице губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

Как сообщалось, 17 января в Черном море у берегов турецкой провинции Бартын потерпел крушение и утонул сухогруз Arvin. Сначала отмечалось, что он был российским, позже стало известно, что судно шло под флагом Палау и принадлежало украинской компании. Сухогруз затонул из-за погодных условий, направляясь из грузинского порта Поти в болгарский Бургас с грузом селитры.

В больнице находятся 5 украинцев и 1 россиянин, один моряк погиб. Пятерых еще ищут. ВМС Турции направило фрегат для поиска и спасения моряков сухогруза Arvin.
ForUm

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