Словакия с 18 января снова запускает массовое тестирование на коронавирус, сообщает DW.

С 26 января по 7 февраля в стране ужесточает запрет на выход из дома: на работу смогут ходить только те, у кого есть негативный тест на коронавирус.

Напомним, в Словакии, где проживают 5,5 миллиона человек, 31 октября и 1 ноября проходил первый этап общенационального тестирования, которое правительство считает альтернативой локдауну. Тестирование было добровольным, в нем призвали принять участие граждан в возрасте от 10 до 65 лет. На первом этапе приняли участие 3,6 миллиона жителей страны. Второй этап тестирования было проведено 7-8 ноября. В нем приняли участие 2 миллиона словаков. Те из них, которые имели на руках отрицательный результат теста, получили возможность свободно передвигаться по стране во время действия введенного властями частичного локдауна.

Однако в конце ноября массовое тестирование отложили.