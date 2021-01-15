Конституционный суд Украины открыл конституционное производство по делу о соответствии Конституции постановления Верховной Рады «О создании и ликвидации районов» от 17 июля 2020 года №807-ІХ по конституционному представлению 49 народных депутатов от 20.10.2020. Об этом сообщила представитель парламента в КС Ольга Совгиря (фракция «Слуга народа») в Facebook.

По мнению авторов представления, «постановлением изменены элементы территориального устройства, которые могут определяться исключительно законами».

Среди аргументов авторов конституционного представления тот факт, что «совершив укрупнения отдельных районов, Верховная Рада ограничила право на доступ к суду, поскольку важными элементами доступности суда как института является территориальная близость суда и стабильность судебной системы».

Авторы конституционного представления считают, что приняв постановление, парламент создал правовую неопределенность в отношении территориальной юрисдикции местных судов.

«В представлении также заявлено ходатайство о признании производства по этому делу неотложным с целью минимизации последствий, которые могут быть нанесены постановлением», - отметила Совгиря.

Как сообщал ForUm, 12 июня Кабинет министров согласовал проекты постановлений о создании и ликвидации районов, согласно которым в Украине будут ликвидированы существующие 490 районов и созданы 129 новых.

Премьер Денис Шмигаль пояснил, что существующее разделение на районы провели еще в СССР, и оно не отвечает современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, «поэтому надо наводить порядок».

Глава правительства привел пример, что есть районы, где проживает 5 тысяч человек, и есть районы, где проживает 180 тысяч человек. Это вызывает большие перекосы в субвенциях, дотациях. По словам Шмыгаля, ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная.

17 июля Верховная Рада поддержала проект постановления № 3650 о ликвидации 490 существующих районов и создании вместо них 130 новых.