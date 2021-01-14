Министерство здравоохранения сорвало закупку вакцины от коронавируса NVX-CoV2373 американской разработки мирового производителя Serum Institute of India.

Об этом говорится в статье для УП. Жизнь нардепа от «Голоса» Александры Устиновой.



Именно с Serum Institute of India – крупнейшим мировым производителем вакцин – вело переговоры государственное предприятие «Медицинские закупки» и было уже на финальном этапе подписания договора, который отменил Минздрава.

«Вакцину этого производителя закупали для COVAX - всемирной инициативы по борьбе с COVID-19», – пишет Устинова со ссылкой на предоставленный ответ на депутатский запрос.

По ее словам, NVX-CoV2373 стоила бы в 5 раз дешевле, чем заказанная Украиной китайская вакцина Sinovac, которую «ни одна страна ЕС не приобрела».

«Украинский производитель выступил уже всем нам привычной «компанией-прокладкой», а цена снова оказалась заоблачной. Новость о закупке сразу привлекла внимание, ведь другие мировые разработчики вакцин предлагают цены в $2, $8,5 и $12 за дозу», – объясняет депутат.

Устинова продолжает, что в условиях регистрации только одного производителя другой вакцины украинцам приобрести не удастся. Депутат утверждает, что к регистрации допустили только еще одну – «Спутник V» от России.

Как известно, 3 января гендиректор ГП «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов обвинил министра здравоохранения Максима Степанова в неправомерном требовании согласовывать все закупки вакцин от COVID-19 с Минздравом и заявил, что с января не намерен этого делать.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что гендиректор ГП «Медицинские закупки Украины» дискредитирует наше государство перед международным сообществом. Также министр заявил, что Минздрав намерен в ближайшее время сменить компанию для закупки вакцины от COVID-19.