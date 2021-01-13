Группа фармацевтических компаний «Лекхим» договорилась с китайской компанией Sinovac Biotech о производстве на украинских мощностях двух вакцин от гриппа и от COVID-19.

Об этом на пресс-конференции сказал председатель наблюдательного совета группы компаний «Лекхим», член коллегии Министерства здравоохранения Валерий Печаев, передает Укринформ.

«В начале прошлого года мы приняли решение организовать производство вакцины в Украине. Мы выбрали компанию «Синовак», договорились об организации производства двух вакцин от гриппа и вакцины против коронавируса, потому что уже в феврале было понятно, что на мир надвигается такая беда», - сказал Печаев.

Выбор вакцин именно компании «Синовак» Печаев объяснил тем, что технология производства инактивированной вакцины известна уже давно, вакцины этого производителя подтвердили свою надежность и безопасность, их эффективность, по его словам, доказана практикой применения. Также по словам Печаева, температура хранения вакцины + 2-8 градусов позволяет использовать её широкомасштабно. Одним из критериев выбора «Синовак» было также то, что акции этой компании котируются на NASDAQ OMX Group.

Печаев также сообщил, что «Лекхим» построила два завода - в Умани и Харькове, завершает строительство третьего завода в Обухове, так в феврале планируется запустить производственно-складской комплекс, в августе - запустить первую очередь завода.

Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Биомедицинский центр Института Бутантан в Сан-Паулу заявил, что двудозовая вакцина Sinovac Biotech показала эффективность 78% в лечении коронавируса.

В то же время новые данные, основанные на результатах клинических испытаний вакцины в Бразилии, показали, что вакцина Sinovac Biotech защищает от коронавируса на 50,4%. Это почти на 30% ниже, чем было объявлено ранее.

11 января группа фармацевтических компаний «Лекхим» заявила, что заключила соглашение с китайским производителем вакцин Синовак (Sinovac Biotech) на поставку в Украину 5 млн доз против COVID-19. Также отмечалось, что в 2022 году компания наладит производство вакцины на украинском предприятии ЧАО «Лекхим-Харьков».