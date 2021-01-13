Министерство здравоохранения в ближайшие дни планирует подписать контракты с новыми компаниями - производителями вакцины от коронавируса.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.

«Мы считаем, что начнем массовую вакцинацию уже в феврале. Мы уже в течение ближайших дней ожидаем подписания договоров с другими компаниями-производителями в подтверждение моих слов, сейчас идут технические моменты», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, Министерство здравоохранения Украины 30 декабря 2020 года заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech объемом 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Биомедицинский центр Института Бутантан в Сан-Паулу заявил, что двудозовая вакцина Sinovac Biotech показала эффективность 78% в лечении коронавируса.

В то же время новые данные, основанные на результатах клинических испытаний вакцины в Бразилии, показали, что вакцина Sinovac Biotech защищает от коронавируса на 50,4%. Это почти на 30% ниже, чем было объявлено ранее.