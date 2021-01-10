США отменяют ограничения на контакты между американскими и тайванскими чиновниками, которые действовали в течение десятилетий.
Об этом говорится в заявлении государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео за субботу, 9 января.
Он отметил, что на протяжении нескольких десятилетий Госдепартамент США создавал «сложные внутренние ограничения» для регулирования взаимодействия американских дипломатов, военнослужащих и других должностных лиц с их тайванскими коллегами. По словам Помпео, так хотели «успокоить коммунистический китайский режим».
В то же время он назвал Тайвань «неофициальным партнером» США, не назвав территорию независимым государством.
Министерство иностранных дел Тайваня уже отреагировало на решение США.
«Более тесное партнерство между Тайванем и США основывается на общих ценностях, общих интересах и непоколебимой вере в свободу и демократию», — говорится в сообщении.
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