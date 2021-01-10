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США отменяют ограничения на контакты между американскими и тайванскими чиновниками, которые действовали в течение десятилетий.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря Соединенных Штатов Майка Помпео за субботу, 9 января.

Он отметил, что на протяжении нескольких десятилетий Госдепартамент США создавал «сложные внутренние ограничения» для регулирования взаимодействия американских дипломатов, военнослужащих и других должностных лиц с их тайванскими коллегами. По словам Помпео, так хотели «успокоить коммунистический китайский режим».

«Органы исполнительной власти должны считать недействительными все установки относительно отношений из Тайванем, ранее выданные Государственным департаментом… Сегодняшнее заявление признает, что отношения США и Тайваня не должны быть скованными ограничениями нашей постоянной бюрократии», — заявил Помпео.

В то же время он назвал Тайвань «неофициальным партнером» США, не назвав территорию независимым государством.

Министерство иностранных дел Тайваня уже отреагировало на решение США.

«Более тесное партнерство между Тайванем и США основывается на общих ценностях, общих интересах и непоколебимой вере в свободу и демократию», — говорится в сообщении.
ForUm

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