Бывшая глава Госдепа США и кандидат в президенты Хиллари Клинтон вспомнила о своей давней просьбе к президенту США Дональду Трампу на фоне его удаления из Twitter.

В частности, политик вспомнила как во время избирательной кампании 2016 года просила Трампа удалить свой аккаунт.

На фоне событий со штурмом Капитолия социальная сеть Twitter сообщила, что приняла решение навсегда заблокировать аккаунт Дональда Трампа из-за «риска к дальнейшему подстрекательству насилия».

Вскоре после вторжения его сторонников в Конгресс США президент призвал их разойтись, однако продолжал заявлять, что «выборы украли» и что он понимает «их боль». Тогда Twitter «заморозил» его аккаунт.

Доступ к аккаунту Трампа закрыли также Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.

Напомним, 6 января участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.

Силы специального назначения, Национальная гвардия и полиция зачистили здание Капитолия от протестующих.

Вследствие событий вокруг штурма Капитолия погибли 5 человек.

Совместное заседание двух палат парламента США подтвердило избрание Джо Байдена 46-м президентом США. Процедура состоялась после дебатов по нескольким штатам, по поводу подсчета голосов в которых были возражения от отдельных членов Конгресса.