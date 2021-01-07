Без отстраненного президентом главы Конституционного суда Александра Тупицкого есть 14 судей КС, поэтому суд никто блокировать не будет, и он может работать без проблем.

Об этом заявил представитель президента в КС Федор Вениславский, передает Радио Свобода.

«Отстранение Александра Тупицкого не является блокировкой работы Конституционного суда, ведь указ президента Зеленского касается только одного судьи КС. Без господина Тупицкого на данный момент есть 14 судей КС, и они могут рассматривать любые вопросы и принимать любые решения», – отметил он.

Он напомнил, что во время отсутствия главы суда его полномочия исполняет первый заместитель. А если отсутствует заместитель главы КС по каким-то уважительным причинам, полномочия председательствующего перейдут к старейшему по возрасту судье.

Таким образом, по словам Вениславского, Конституционный суд работает в «обычном режиме, никаких оснований говорить о якобы блокировании КС пока нет».

Комментируя собрание судей КС 5 января, представитель президента заявил, что во время этого заседания «ничего экстраординарного... не произошло».

Он также добавил, что принятое на заседании заявление «не имеет никакого юридического значения», потому что «фактически в нем просто цитируют нормы Конституции относительно разделения власти, независимости КС, взаимодействия органов власти и т.д.».

Вениславский пояснил, что Тупицкий сейчас временно отстранен от исполнения обязанностей в связи с уголовным производством в отношении него. Но статуса судьи Тупицкого никто не лишал, полномочий его никто не прекращал, и никто его не увольнял.

Представитель президента в КС отметил, что, в связи с существенным статусом главы КС и учитывая преступления, в которых подозревается Тупицкий, его необходимо было отстранить, чтобы он не вмешивался в досудебное расследование и не мог ему помешать.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

Также в КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.