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Глава Конституционного суда Александр Тупицкий будет продолжать ходить на работу и выполнять свои обязанности ‒ несмотря на указ президента Владимира Зеленского о его отстранении. Об этом заявил судья КС Игорь Слиденко, передает УНИАН.

Он отметил, что во время закрытого заседания судей Конституционного суда, которое состоялось 5 января, речь не шла об отстранении от исполнения своих полномочий главы КС Александра Тупицкого, поэтому тот продолжает выполнять свою работу.

Вопрос суда Слиденко назвал политизированным, отметив, что вокруг него «искусственно нагнетается состояние истерии».

«Ни Конституция, ни законодательство Украины не предусматривает такого института, как отстранение судьи Конституционного суда. Судью КС можно только уволить с его должности», - заявил судья.

Как ранее сообщал ForUm, 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

Также в КСУ заявили, что указ Зеленского неконституционный.
ForUm

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