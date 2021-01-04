Государственное бюро расследований в порядке международного сотрудничества направило в компетентный орган Республики Польша письменное уведомление о подозрении для вручения бывшему исполняющему обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомиру Новаку.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Он подозревается в умышленном невыполнении должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, решения и постановления суда, вступивших в законную силу, и препятствовании их выполнению (ч. 3 ст. 382 УК Украины).

Установлено, что должностное лицо в течение 2017-2019 годов умышленно не выполняло решения местного и Верховного судов Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей Украины и активно препятствовало выполнению указанных решений. Из-за этого на Госагентство автомобильных дорог Украины наложены штрафы и предупреждено указанное должностное лицо об уголовной ответственности за невыполнение судебных решений.

3 сентября 2019 исполнительное производство было завершено и направлено сообщение о совершении уголовного преступления в правоохранительные органы. Уже 30 сентября 2019 чиновник прекратил полномочия по собственному желанию, покинул пределы Украины и вернулся в Республику Польша, на территории которой был задержан за совершение ряда тяжких коррупционных уголовных правонарушений.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщалось, Славомир Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016 года по октябрь 2019 был исполняющим обязанности председателя Укравтодора. В октябре 2016 года он получил гражданство Украины.

20 июля в Польше Центральное антикоррупционное бюро задержало Новака.

По данным следствия, должностные лица «Укравтодора» создали преступную организацию, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине.

По данным НАБУ, кроме Новака в коррупционном деле подозрения вручены еще пяти лицам, в частности, двум гражданам Польши; иностранцу, представителю одной из компаний-участниц тендеров Укравтодора; экс-советнику и.о. председателя Укравтодора, гражданке Украины.