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Судья Шевченковского суда объявила перерыв до 31 декабря для рассмотрения заявления на отвод следственного судьи по делу бывшего народного депутата Максима Микитася. Об этом она заявила в зале суда вечером 30 декабря, передает Радио Свобода.

«Поскольку представление данного заявления об отводе следственного судьи исключает дальнейшее рассмотрение дела, очевидно, такое заявление будет передано на автораспределение. Ориентировочно данное заявление будет рассмотрено завтра в 9:00 в этом же помещении», - заявила она.

Ранее защита Микитасч просил о перерыве для ознакомления с материалами дела, утверждая, что времени до заседания было недостаточно. Однако это ходатайство судья отклонила.

30 декабря суд начал избирать меру пресечения рассмотрение дела против  бывшего руководителя строительной компании «Укрбуд» Максима Микитася, в котором его обвиняют в похищении человека и вымогательстве денег. О соответствующем подозрении Национальная полиция сообщила ему 29 декабря. Обвинение просит взять его под стражу. Микитась, который уже сотрудничает со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии, сейчас находится под домашним арестом. Он пока не комментировал обвинения.

29 декабря Национальное антикоррупционное бюро выразило обеспокоенность по поводу того, что объявление новых Микитасю может использоваться для блокировки расследований НАБУ и давления на него как на обличителя, «который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти».  
ForUm

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