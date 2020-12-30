Закон Украины «О внесении изменений в закон Украины «О предотвращении коррупции» по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции» вступил в силу.
Об этом говорится в карточке закона (законопроект № 4470) на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что документ был 29 октября опубликован в издании «Голос Украины».
Согласно заключительным положениям, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, 15 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон Украины «О предупреждении коррупции» относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции», которым возобновляются полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции.
25 декабря закон подписал президент.
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