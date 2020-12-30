также в разделеПолитика
ОПЗЖ: В действиях Зеленского есть все основания для процедуры импичмента 6
Лазарев: Если Зеленского не устраивают Минские соглашения, зачем он заявил на весь мир, что будет их выполнять 12
Результаты трех соцопросов: «Оппозиционная платформа - За жизнь» - безусловный лидер среди всех парламентских политсил 15
Кулеба: Поддержка венгров Будапештом не может пересекать красные линии 12
Прокурор отозвал ходатайство об избрании меры пресечения Татарову 27
Зеленский уволил главу Черкасской ОГА 14
Закон о восстановлении работы НАПК вступил в силу 25
КСУ соберется на спецзаседание из-за отстранения Тупицкого 30
СНБО одобрил законопроект о лишении свободы за ложь в декларациях 18
Президент уволил Кривоноса из СНБО 41
Зеленский на 2 месяца отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ 20
Президент подписал закон об админпротоколах в отношении судей 26
Зеленский провел заседание СНБО по преодолению конституционного кризиса 33
Кушнир: Власть во главе с Зеленским пытается помешать производить вакцину от коронавируса, о которой Медведчук договорился с Путиным 28
Закон об особом статусе Донбасса вступил в силу 17
В «Слуге народа» назвали «исторические» достижения Рады за год 23
Суд арестовал имущество лидера Партии венгров Украины 19
Медведчук об отказе власти от вакцины «Спутник V»: Они должны нести ответственность за эти преступные действия по отношению к здоровью и жизни украинских граждан 46

Сергея Кривоноса уволили с должности заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны, потому что того привлекали политические споры, а не командная работа.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает «Украинская правда».

«Если говорить прямо, то все-таки, государство – это правила и ответственность. Нельзя быть при должности в государстве и в то же время откровенно разрушать изнутри саму суть государства. СНБО – это же не место для политики. Там надо заниматься конкретной командной работой, ради которой и создавался этот орган», – цитирует издание слова советника Ермака.

Подоляк подчеркнул, что работа в СНБО – это безопасность, а не «место реализации своих желаний».

«К сожалению, генерал Кривонос в течение длительного времени не хотел или не мог этого делать – не предлагал свои качественные экспертные оценки и не работал в команде», – утверждает он.

Также Подоляк заявил, что Зеленский ценит профессионализм и готов не обращать внимание на традиции практики «свой/чужой».

«Принимая во внимание боевой опыт Сергея Кривоноса, Владимир Александрович оставил его на работе в СНБО. Даже несмотря на странную историю с его назначением в аппарат СНБО господином Порошенко в обмен на «снятие с выборной дистанции» в 2019 году. Президент Зеленский надеялся, что Кривонос сможет работать вместе с новой командой в интересах Украины и в рамках современных концепций национальной безопасности», – ответил Подоляк, добавив, что «с каждым месяцем становилось все более очевидно, что Кривоноса не интересует командная работа».

«Ему явно нравилось делать громкие политические заявления, вступать в политические споры. Причины расставания более чем закономерны», – отметил Подоляк.

Напомним, 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский освободил Сергея Кривоноса от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее Зеленский заявил, что в случае нападения России на Украину со стороны временно оккупированного РФ Крыма «будет большая война» и мобилизация как мужчин, так и женщин.

В свою очередь Кривонос заявил, что идея президента массово мобилизовать женщин и мужчин в случае нового нападения России нереалистична, потому что большинство украинцев не готовы к этому идеологически и не обучены.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги