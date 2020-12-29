Президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны для рассмотрения, в частности, вопроса конституционного кризиса.
Об этом рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает Укринформ.
«Сегодня Президент Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором, в частности, рассматривались вопросы конституционного кризиса», - отметила она.
Пресс-секретарь главы государства заверила, что все детали заседания будут сообщены официально.
По ее словам, заседание уже закончилось.
Напомним, 15 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предупреждении коррупции» относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции», которым возобновляются полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции.
Также ВР приняла закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного суда Украины».
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