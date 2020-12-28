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На отечественную вакцину от коронавируса пока рассчитывать не стоит. Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Работы (по созданию отечественной вакцины. - Ред.) в настоящее время ведутся, мы координируем определенный процесс, чтобы выпустить... я бы не сказал, что мы уже ведем разработку вакцины — ведется работа по разработке вакционкандидата. В лабораторных модельных условиях этот кандидат показывает результат. Теперь надо выпустить хотя бы первые сто пробников. Этим занимается частная организация, которая сейчас договаривается с нашими заводами-производителями, которые могут произвести вакцину, о производстве первых пробных партий. Заводы-производители получают материал и ждут публикаций в научно признанных журналах, потому что есть специфика производства вакцин, а также всех лекарственных средств против ковида», — сказал он.

По словам Ляшко, для борьбы с текущей эпидемией не стоит полагаться на разработку украинской вакцины.

«Это была такая глобальная договоренность, что каждый, кто начинает исследования, открывает абсолютно все данные, которые у него есть, приглашает экспертов ВОЗ, и ведется оценка, чтобы понимать целесообразность дальнейшей разработки, ее эффективность и возможность привлечения дополнительных инвестиций, поскольку это решение глобальной проблемы. Стоит ли надеяться, что мы отечественной вакциной будем бороться именно с этой пандемией, эпидемией — я бы, наверное, все-таки не рассматривал этот вопрос», — сказал он.

Напомним, 20 октября украинские ученые представили президенту результаты доклинических исследований вакцины против COVID-19. Исследования разработчиков продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации этого вируса в культуре инфицированных клеток человека.

Разработчик украинской вакцины от COVID-19 назвал ее «прототипом прототипа».
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