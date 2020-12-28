Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не пришел в понедельник в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий по уважительной причине, заявили в КСУ.

«Тупицкий не явился по уважительной причине. И у него нет намерений уклоняться от процессуальных действий», - сказали агентству Интерфакс-Украина в суде.

Комментируя направление Офисом генпрокурора президенту ходатайства об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, в суде подчеркнули: «Ни Конституция, ни закон Украины «О Конституционном суде» не оперируют таким понятием как отстранение судьи КС от занимаемой должности».

Ранее агентству информированный источник сообщил, что глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. Глава Конституционного суда Украины подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.

Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Тупицкому в связи с его неявкой в понедельник на процессуальные действия.

Также ОГП направил президенту ходатайство об отстранении главы КС Тупицкого от должности судьи Конституционного суда.