Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не пришел в понедельник в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий по уважительной причине, заявили в КСУ.
«Тупицкий не явился по уважительной причине. И у него нет намерений уклоняться от процессуальных действий», - сказали агентству Интерфакс-Украина в суде.
Комментируя направление Офисом генпрокурора президенту ходатайства об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца, в суде подчеркнули: «Ни Конституция, ни закон Украины «О Конституционном суде» не оперируют таким понятием как отстранение судьи КС от занимаемой должности».
Ранее агентству информированный источник сообщил, что глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. Глава Конституционного суда Украины подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля.
Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.
Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Тупицкому в связи с его неявкой в понедельник на процессуальные действия.
Также ОГП направил президенту ходатайство об отстранении главы КС Тупицкого от должности судьи Конституционного суда.
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